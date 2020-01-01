Реклама - двигатель торговли в мире

Пешеходный и автомобильный трафик у вас в кармане — потенциальные клиенты сами найдут вас.

Ни один из видов рекламы не является панацеей, только если они работают сразу в нескольких направлениях совместно. Когда у Вас есть сайт, оригинальное и профессионально выполненное портфолио стоит всерьез рассмотреть еще один путь к привлечению покупателей — наружная реклама.

Посудите сами, если клиент не пользуется интернетом или не является активным пользователем, а это, как правило, целевая аудитория от 45 лет и старше, либо при серфинге в сети стоит блокировка на рекламные баннеры, которую не всегда можно обойти, то существенную часть потенциальных клиентов вы просто теряете. Лучшим выходом становится привлечение людей с помощью уличной рекламы.

Плюсы такого подхода:

Обязательность — ваше предложение увидят все, его нельзя заблокировать, проигнорировать, а при правильном оформлении не получится пройти мимо.

— ваше предложение увидят все, его нельзя заблокировать, проигнорировать, а при правильном оформлении не получится пройти мимо. Простота — не нужен мобильный телефон или планшет, подключение к интернету, чтобы «достучаться» до людей.

— не нужен мобильный телефон или планшет, подключение к интернету, чтобы «достучаться» до людей. Стоимость — несмотря на изначально высокие затраты, стоимость каждого контакта с потенциальным клиентом в разы дешевле, чем цена, например, за e-mail рассылку одному из покупателей или покупка кликов за переходы в сети.

Приняли решение увеличить поток клиентов и расширить горизонты своего бизнеса? Обращайтесь к профессионалам, мы поможем!