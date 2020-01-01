Реклама - двигатель торговли в мире

Ни один из видов рекламы не является панацеей, только если они работают сразу в нескольких направлениях совместно. Когда у Вас есть сайт, оригинальное и профессионально выполненное портфолио стоит всерьез рассмотреть еще один путь к привлечению покупателей — наружная реклама.
Посудите сами, если клиент не пользуется интернетом или не является активным пользователем, а это, как правило, целевая аудитория от 45 лет и старше, либо при серфинге в сети стоит блокировка на рекламные баннеры, которую не всегда можно обойти, то существенную часть потенциальных клиентов вы просто теряете. Лучшим выходом становится привлечение людей с помощью уличной рекламы.
Плюсы такого подхода:
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Если вы хотите что-то приобрести удаленно или убедиться в качестве товара или услуг на расстоянии на что вы обращаете внимание в первую очередь? Верно, на фотографии. Именно от качества изображения, верно подобранного ракурса, гармонично выбранного фона и множества других факторов будет зависеть итоговое решение ваших клиентов — сказать вам, да, и сделать выбор в вашу пользу или отказаться от затеи и продолжить поиск у конкурентов на просторах интернета дальше.
Так как картинка влияет на решение клиентов больше, чем все слова вместе взятые выбирайте профессионалов для оформления фотографий.
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