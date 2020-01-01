Реклама - двигатель торговли в мире

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Наружная реклама

Пешеходный и автомобильный трафик у вас в кармане — потенциальные клиенты сами найдут вас.

Ни один из видов рекламы не является панацеей, только если они работают сразу в нескольких направлениях совместно. Когда у Вас есть сайт, оригинальное и профессионально выполненное портфолио стоит всерьез рассмотреть еще один путь к привлечению покупателей — наружная реклама.

Посудите сами, если клиент не пользуется интернетом или не является активным пользователем, а это, как правило, целевая аудитория от 45 лет и старше, либо при серфинге в сети стоит блокировка на рекламные баннеры, которую не всегда можно обойти, то существенную часть потенциальных клиентов вы просто теряете. Лучшим выходом становится привлечение людей с помощью уличной рекламы.

Плюсы такого подхода:

  • Обязательность — ваше предложение увидят все, его нельзя заблокировать, проигнорировать, а при правильном оформлении не получится пройти мимо.
  • Простота — не нужен мобильный телефон или планшет, подключение к интернету, чтобы «достучаться» до людей.
  • Стоимость — несмотря на изначально высокие затраты, стоимость каждого контакта с потенциальным клиентом в разы дешевле, чем цена, например, за e-mail рассылку одному из покупателей или покупка кликов за переходы в сети.

Приняли решение увеличить поток клиентов и расширить горизонты своего бизнеса? Обращайтесь к профессионалам, мы поможем!

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Услуги фотографа

Основа любого предложения — вкусная картинка, будь-то рекламный баннер, изображения товара или фотографии для портфолио.

Если вы хотите что-то приобрести удаленно или убедиться в качестве товара или услуг на расстоянии на что вы обращаете внимание в первую очередь? Верно, на фотографии. Именно от качества изображения, верно подобранного ракурса, гармонично выбранного фона и множества других факторов будет зависеть итоговое решение ваших клиентов — сказать вам, да, и сделать выбор в вашу пользу или отказаться от затеи и продолжить поиск у конкурентов на просторах интернета дальше.

Так как картинка влияет на решение клиентов больше, чем все слова вместе взятые выбирайте профессионалов для оформления фотографий.

А мы с удовольствием вам в этом поможем!

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